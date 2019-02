Sandrine et Morgane vont pouvoir parler suite à l'annonce du secret. En effet, Sandrine a eu besoin de quelques jours pour réfléchir. Mais Morgane est sur la défensive et pense connaître le discour que va lui tenir Sandrine. Mais elle fait fausse route et Sandrine est la pour parler de leur relation qui lui manque beaucoup... Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1