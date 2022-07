Demain nous appartient - Previously : Emprise

La rencontre de Raphaëlle et Stanislas a commencé comme un conte de fée. Mais Stanislas s’immisce rapidement dans son quotidien et a une grosse emprise sur elle. Il montre son véritable visage et devient de plus en plus violent. Les choses tournent mal chez Raphaëlle et la police retrouve le corps de Stanislas quelques jours après. Après plusieurs faux témoignages, Camille finit par tout avouer... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.