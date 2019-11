Incendie - Flore est plongée dans un coma artificiel

Flore est l’une des victimes les plus sévèrement touchée de l’incendie. Elle doit être plongée dans un coma artificiel pour tenter de récupérer l’ensemble de ses fonctions vitales. Alors que Marianne propose à Flore d’appeler son fils avant de l’endormir, Arnaud fait tout pour l’en dissuader. Flore l’écoute et n’aura donc pas le temps de dire au revoir à son fils avant un long et profond sommeil… Si Bart apprend l’attitude d’Arnaud cela pourrait avoir de grave conséquence sur l’équilibre de la famille recomposée. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.