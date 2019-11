Incendie - Jules et Noor sur le départ pour un autre continent !

Aurore, Georges et Martin continuent d’enquêter sur la disparition de Jules… et maintenant également de Noor. Ils viennent de retrouver le téléphone de la jeune fille, et qui livre ses premiers secrets. Les enquêteurs découvrent la destination finale de Noor et Jules, il s’agit de la Nouvelle-Zélande ! Grâce au téléphone Georges trouve la première escale du couple. L’étau se resserre… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.