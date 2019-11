Incendie - La preuve accablante contre Jules...

Georges vient de trouver une nouvelle vidéo pyromane de Jules postée 2 jours avant l’incendie. On y voit le jeune homme annonçant un grand feu : « J’ai une vidéo qui va arriver, ca va cramer comme jamais vous allez voir ». Jules n’est plus défendable, toutes les preuves mènent à lui. Cependant Martin ne veut pas se résigner et reste ouvert à d’autres pistes pour trouver le criminel. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.