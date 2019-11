Incendie - Le coeur du bébé bat toujours !

Chloé a failli mourir et perdre son bébé au cours de l’incendie. Après plusieurs moments très compliqués et un lourd traitement, le docteur Chardeau doit faire une échographie pour savoir si le bébé est toujours en vie. Et quelle bonne nouvelle pour Chloé et Alex ! Le cœur du bébé bat normalement et il va bien. Les deux parents sont soulagés et peuvent enfin souffler ! Le docteur Chardeau ne leur a cependant pas donné toutes les informations… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.