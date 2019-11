Incendie - Maxime et Bart inquiets pour leurs mamans

Flore est toujours plongée dans un coma artificiel alors que Chloé vient de frôler la mort. Bart et Maxime se retrouvent pour échanger sur l’état de santé de leurs mamans. Si maxime prend du recul et essaye d’être optimiste, Bart est totalement submergé par les émotions et fait part d’une grande colère. Il peut compter sur Maxime pour l’apaiser et lui faire reprendre espoir sur les chances de survie de Flore. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.