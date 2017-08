C’est le soulagement, Karim et Chloé finissent par retrouver Anna et Bart sains et saufs mais Eddy s’est volatilisé. Après avoir été assommée par Eddy, Anna a retrouvé la mémoire, elle se souvient de tout. Elle en fait part à sa sœur, qui ne peut s’empêcher de pleurer devant une aussi belle nouvelle. Regardez ! — Extrait de l’épisode 24 de « Demain nous appartient »