Interview croisée des portraits de Laure Pester et Samy Gharbi

Découvrez dès maintenant l'interview croisée de Laure Pester qui joue le rôle de Lucie Salducci et de Samy Gharbi qui joue le rôle de Karim dans Demain nous appartient. Pour ce portrait croisé, Laure et Samy racontent les points qu’ils ont en commun avec leur personnage respectif. Les deux acteurs vont de voir se décrire mutuellement, livrer des anecdotes sur le souvenir partagé qui les a le plus marqué ou encore confier leurs habitudes lors des tournages ! Pour en savoir plus sur les comédiens et leur personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.