Interview d'Alexandre Brasseur : "Je verrais bien Alex traverser une zone de turbulences puissante"

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive d’Alexandre Brasseur qui incarne Alex Bertrand, mari de Chloé et père de Maxime et Judith. Le comédien souhaite beaucoup de douceur à la famille Delcourt pour cette nouvelle année et beaucoup de nouvelles aventures trépidantes. Alexandre raconte comment Yara, la jeune réfugiée syrienne, est arrivée dans la vie des Delcourt. Le comédien ajoute qu’il est heureux de retrouver la comédienne qui interprète Margot ! Dans la série, la jeune ado va faire face à des problèmes de comportement. Dans cette interview, Alexandre Brasseur répond aussi sur le fait qu’il est fier de défendre des sujets de société dans Demain nous appartient. Pour finir, il ajoute qu’il aimerait bien que son personnage traverse quelques zones de turbulences pendant l’année à venir ! Ça promet ! Pour en savoir plus sur Alexandre Brasseur dans Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.