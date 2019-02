Interview de Juliette Tresanini sur Sandrine Lazzari : "Il faut qu’elle s’occupe un peu d’elle !"

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Juliette Tresanini qui joue le rôle de Sandrine Lazzari dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Juliette aborde sa nouvelle relation avec Morgane, l’infirmière scolaire du lycée de Sète. Elle reviendra également sur le personnage de son ex, Laurence. En parlant de son rôle dans la série, Juliette Tresanini s’est dite touchée : « qu’elle ait traversé autant de choses négatives ». Rajoutant : « Il faut qu’elle s’occupe un peu d’elle ! ». Et c’est auprès de Morgane qu’elle va retrouver l’amour. Mais cette dernière cache un secret : « Morgane est une femme transgenre, elle a vécu dans le mauvais corps toute sa vie ». « C’est la première fois qu’elle tombe amoureuse de quelqu’un dans ce nouveau corps ». Comment Sandrine va-t-elle réagir ? Leur relation va-t-elle être acceptée ? Pour en savoir plus sur Juliette Tresanini et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.