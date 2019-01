Interview de Luce Mouchel : "J’adore la mauvaise foi de Marianne !"

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Luce Moucel qui incarne Marianne Delcourt, la mère d’Anna et de Chloé dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Marianne revient sur son cancer du sein, un véritable choc pour elle. La comédienne va répondre à plusieurs questions sur son personnage : Sa réaction face à la maladie ? Comment a-t-elle abordé le sujet en tant qu’actrice ? Sa relation avec Renaud ? Ce qu’elle aime chez son personnage ? Dans la vidéo, Luce Mouchel explique que Marianne fait face à la maladie grâce à l’aide précieuse de son ami et collègue de longue date Renaud. Et elle souhaite réaliser ses rêves les plus fous ! La comédienne dit aussi adorer « la mauvaise foi » de son personnage ! Pour en savoir plus sur elle et son rôle dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.