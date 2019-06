Interview de Mayel Elhajaoui : "Par amour il faut prendre tous les risques et la mort en fait partie"

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Mayel Elhajaoui qui joue le rôle de Georges Caron dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Mayel fait le point sur les récents éléments qui sont venus perturbés la relation entre Georges et Victoire. C’est également l’occasion pour le comédien de revenir sur l’évolution de son personnage et sur ce qui l’attend dans les épisodes à venir, son couple avec la jeune médecin et sa carrière de policier. Impossible pour Mayel de ne pas avoir quelques mots pour Lorie Pester, sa complice sur le plateau et qui vient de mettre sa carrière entre parenthèses pendant une année : "C’était non pas devenu une collègue mais une amie". Pour en savoir plus sur Mayel Elhajaoui et son personnage dans la série, découvrez sans plus attendre cette vidéo exclusive sur MYTF1. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient sur TF1.