Interview - Emma Smet (Sofia Daunier) : "Dans la vie je suis très timide !"

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive d’Emma Smet qui joue le rôle de Sofia Daunier dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Emma nous raconte des anecdotes sur ce nouveau personnage dans la série. C’est également l’occasion pour la comédienne d’aborder sa relation avec sa famille : « C’est une famille très unie ». Elle confiera qu’elle a des similitudes entre son caractère et son personnage : « Sofia c’est quelqu’un qui n’est pas du tout timide et moi dans la vie je suis très timide ». Elle reviendra sur le tournage, l’avenir de son personnage, son désir de devenir comédienne… Pour en savoir plus sur Emma Smet et son rôle dans la série, découvrez sans plus attendre cette vidéo exclusive sur MYTF1. Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient sur TF1.