INTERVIEW EXCLU – Alex vu par Alexandre Brasseur

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive d’Alexandre Brasseur qui incarne Alex Bertrand, mari de Chloé et père de Maxime et Judith. Alex a découvert que sa mère biologique était en réalité Jeanne Bellanger. Après les retrouvailles, Alex décide d’aller aider Jeanne en travaillant avec elle au mas ostréicole. Alexandre Brasseur raconte la fin de l’intrigue de la malédiction : Lola était derrière tout ça ! Elle est en réalité la fille de Victor Brunet. Le comédien donne également ses conseils au personnage d’Alex Delcourt ! Il faut surtout garder les failles qui font le personnage et continuent de mettre du piment dans les intrigues. Dans cette interview, Alexandre Brasseur revient sur ces premiers jours de tournage, le professionnalisme d’Ingrid Chauvin et sur l’ambiance bonne enfant de toute l’équipe. Pour en savoir plus sur Alexandre Brasseur dans Demain nous appartient, rendez-vous mercredi 4 juillet et jeudi 5 juillet à 19h20 sur TF1.