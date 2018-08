INTERVIEW EXCLU – Chloé vue par Ingrid Chauvin

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive d’Ingrid Chauvin qui incarne le rôle de Chloé Delcourt. Alors, qui sont Raphaël et Rose ? Ce sont deux amis d’enfance de Chloé qui arrivent dans la ville de Sète, 20 ans après l’avoir quittée. Raphaël était le premier grand amour de Chloé. D’ailleurs, dans son roman « Sauvages », il parle du triangle amoureux qu’ils ont vécu tous les trois avec Chloé et Rose. Leur arrivée va bousculer les habitudes de la famille Delcourt. Dans cette interview, Ingrid Chauvin avoue que son personnage va se remettre en question vis-à-vis de son mari Alex. Est-ce qu’elle a fait le bon choix ? Le retour de Raphaël va la ramener 20 ans en arrière. C’est toute son enfance et adolescence qui remonte et notamment ses sentiments amoureux qu’elle avait pour Raphaël. Alex sera bien sûr jaloux et leur couple va souffrir. Alors happy end ? Malgré les montagnes russes dans le couple Chloé/Alex, la comédienne a envie d’espérer que leur couple va surmonter toutes ces épreuves. Soyez patients car la DNA family vous réserve une jolie surprise pour cet été. Pour en savoir plus sur Ingrid Chauvin et la nouvelle intrigue de Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.