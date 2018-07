INTERVIEW EXCLU – Raphaël vu par Bruno Madinier

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Bruno Madinier qui incarne le rôle de Raphaël Lisetti, ancien petit ami de Chloé qui débarque à Sète avec sa compagne Rose incarnée par Vanessa Demouy. Raphaël et Rose arrivent dans la ville de Sète, 25 ans après l’avoir quittée, après le succès d’un roman qui parle du triangle amoureux qu’ils ont vécu tous les deux avec Chloé. Leur arrivée va bousculer les habitudes de la famille Delcourt. Dans cette interview, Bruno Madinier parle de son personnage comme quelqu’un de très sûr de lui, un poil arrogant et avec beaucoup de faces cachées. L’arrivée du couple va complétement bouleverser Chloé car c’est toute son enfance et adolescence qui remonte et notamment ses rapports amoureux dont elle n’a jamais parlé à personne. Bruno Madinier retrouve Ingrid Chauvin dans Demain nous appartient après avoir déjà tourné deux séries avec la comédienne - Dolmen et la Main Blanche. Même après plus 10 ans sans avoir joué ensemble, le comédien confie : « c’est comme si on s’était quitté hier ». Pour en savoir plus sur Bruno Madinier et la nouvelle intrigue de Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.