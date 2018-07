INTERVIEW EXCLU – Rose vue par Vanessa Demouy

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Vanessa Demouy qui incarne le rôle de Rose Latour, ancienne amie de Chloé qui débarque à Sète avec son compagnon Raphaël incarné par Bruno Madinier. Raphaël et Rose arrivent dans la ville de Sète, 25 ans après l’avoir quittée, après le succès d’un roman qui parle du triangle amoureux qu’ils ont vécu tous les deux avec Chloé. Leur arrivée va bousculer les habitudes de la famille Delcourt. Dans cette interview, Vanessa Demouy parle de son personnage comme une femme amoureuse et donc prête à tout. Très peu sûre d’elle, elle possède beaucoup de failles qui la rendent touchante mais également agaçante parfois. L’arrivée du couple va complétement bouleverser Chloé car c’est toute son enfance et adolescence qui remonte et notamment ses rapports amoureux dont elle n’a jamais parlé à personne. Et elle ne voulait surtout pas partager ses souvenirs avec sa famille d’après Vanessa Demouy. Mais pourquoi Rose et Raphaël sont-ils revenus ? Ce retour est suspect et la fin risque de ne pas être heureuse. Pour en savoir plus sur Vanessa Demouy et la nouvelle intrigue de Demain nous appartient, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et en replay sur MYTF1.