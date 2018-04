INTERVIEW EXCLU - Tanta Pénélope vue par Mimie Mathy

En exclusivité pour MYTF1, Mimie Mathy nous parle de son rôle dans Demain Nous appartient (DNA). Mimie Mathy est Pénélope, la tante de Lucie Salducci interprétée par Lorie Pester. Elle arrive dans la vie de sa nièce pour la regonfler à bloc après un moment très difficile (l’arrestation de Marc Véry) et son départ de la police. Mimie Mathy raconte ses premiers pas dans la série et son travail avec les comédiens et l’équipe de tournage. Va-t-elle revenir tourner dans des prochains épisodes de DNA ? Possible mais la comédienne continue toujours les tournages de Joséphine ange gardien. Et si Joséphine devait aider une famille dans Demain nous appartient ? Regardez cette interview inédite et retrouvez Mimie Mathy en replay dans Demain nous appartient.