INTERVIEW EXCLU – Thomas vu par Cyril Garnier

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Cyril Garnier qui incarne Thomas Delcourt, cousin d’Anna et compagnon de Flore dans la série Demain nous appartient. Dernièrement, le personnage de Thomas n’a pas beaucoup travaillé. Le comédien annonce que Thomas va surement travailler dans les cuisines du Spoon très prochainement. Il ajoute que son personnage va se prendre en main petit à petit. Le couple Thomas et Flore semble battre de l’aile. Comment vont-ils s’en sortir. En tout cas, Cyril Garnier souhaite passer un message à son personnage : « Amuse-toi ! Libère-toi et sois toi-même. ». Il a aussi trois mots pour définir Anne Caillon (Flore) : joie, humour et tendresse. Cyril passe un message à ses fans : « écrivez-moi ! ». N’hésitez pas à envoyer vos courriers au comédien pour le soutenir ! Pour en savoir plus sur Cyril Garnier dans Demain nous appartient, rendez-vous à partir du mercredi 4 juillet à 19h20 sur TF1.