INTERVIEW EXCLU - Zac vu par Lenni-Kim

En exclusivité pour MYTF1, Lenni-Kim nous parle de son rôle dans Demain Nous appartient (DNA). Le jeune homme de 16 ans joue le rôle de Zac, le correspondant canadien de la famille Moreno. Lenni-Kim se confie sur ses premiers pas dans une série télévisée française et la bonne ambiance sur le tournage. Mais le jeune homme a déjà tournée pour la télévision et pour le cinéma au Québec. Il est donc déjà habitué aux tournages ! Lenni-Kim présente son personnage de Zac et les tensions naissantes avec le personnage de Dylan (interprété par Joaquim Fossi). Dylan est jaloux de Zac qui se la joue un peu trop « monsieur parfait ». Lenni-Kim reviendra-t-il dans la DNA ? Quelle est son actu musicale du moment ? Et s’il devait choisir entre la musique et la comédie ? Regardez cette interview inédite et retrouvez Lenni-Kim en replay dans Demain nous appartient.