Interview – L’arrestation de Laurence vue par Théo Cosset

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Théo Cosset qui joue le rôle d'Arthur dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Théo s’exprime sur l’arrestation de sa mère et ancienne juge, Laurence Moiret. Comment aurait-il réagi dans la vraie vie ? Il va également donner quelques anecdotes croustillantes sur son personnage ! Pour en savoir plus sur le comédien et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.