Interview – L’intrigue #Collision vue par Samira Lachhab (Leila Beddiar)

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Samira Lachhab qui joue le rôle de Leila Beddiar dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Samira revient sur l'accident du bus scolaire dans l’intrigue collision. La fille de Leila, Noor, est gravement blessée dans l'accident et le personnage de Leila ne veut pas perdre un autre enfant. Elle va passer des moments très douleureux qui lui rappellent la perte de son fils Lyes il y a un peu plus d'un an. Leila veut se concentrer sur sa famille et abandonne un peu sa relation avec Chardeau. Pour en savoir plus sur la comédienne et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.