Interview – Linda Hardy revient sur le couple Maxime-Clémentine

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Linda Hardy qui joue le rôle de Clémentine Doucet dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Linda revient sur l'accident de car... La comédienne nous parle de son personnage qui a perdu l'usage de ses jambes. Remarchera-t-elle un jour ? Quel regard porte-t-elle sur ce que son personnage traverse ? Elle va également mettre l'accent sur la relation Maxime-Clémentine. Quelles conséquences l'annonce de cette relation va avoir sur ses proches ? Linda Hardy répond à toutes ces questions dans son interview exclusive sur MYTF1. Pour finir, la comédienne a un message pour ses fans ! Pour en savoir plus sur lui et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.