Interview - Lou se confie sur son personnage, Betty Moreno

Lou est l’une des têtes d’affiche de « Demain nous appartient » depuis plus de deux ans. En pleine promotion de son nouvel album « Danser sur tes mots », la jeune comédienne/chanteuse revient sur son personnage, Betty Moreno. Lou se confie sur son rythme entre les tournages à Sète, sa scolarité et sa tournée… Un agenda bien chargé mais la jeune femme n’oubie pas la famille de « Demain nous appartient » et notamment Garance Teillet (Jessica Moreno) et Joachim Fossi (Dylan). Quel avenir pour Lou dans la série ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.