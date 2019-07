Interview – Marysole Fertard (Margot) : "Elle va vivre avec son amoureux Kylian !"

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Marysole Fertard qui interprète le personnage de Margot Robert dans Demain nous appartient. Cette interview est l’occasion pour elle de revenir sur son expérience au sein de la série : « Elle a beaucoup appris de ses erreurs et de ses aventures. Elle en sort grandit ». Impossible de ne pas évoquer la scène de l’accouchement et de sa cavale avec Kylian, qui l’ont beaucoup marqué : "Elle va vivre avec son amoureux Kylian qui sort de prison et son fils César !". Elle parlera de ses engagements personnels, de la suite des péripéties pour Margot dans la série et de son futur personnel ! Découvrez sans plus attendre cette vidéo exclusive sur MYTF1. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient sur TF1.