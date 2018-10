Interview – Mathias, Dylan... Jessica (Garance Teillet) parle des hommes de sa vie !

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Garance Teillet qui joue le rôle de Jessica Moreno dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Garance revient sur son amitié avec Mathias. Malgré des débuts difficiles entre les deux personnages, cette amitié pourrait se transformer très bientôt en relation amoureuse… La jeune comédienne revient également sur le départ de Dylan et comment son personnage l’a vécu et comme elle aussi l’a vécu ! Pour en savoir plus sur la comédienne et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.