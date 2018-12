Interview – Mayel Elhajaoui vu par Georges : "arrête de manger tout le temps !"

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Mayel Elhajaoui qui joue le rôle de Georges Caron dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Mayel revient sur son rôle de flic et la place qu'il a au sein de sa coloc. Officier de police maladroit, amoureux de Victoire, Georges va répondre à plusieurs questions sur son personnage : Georges est-il un bon flic selon toi ? Tu préfères jouer le flic ou le coloc amoureux ? Ressembles-tu à ton personnage ? Que souhaites-tu pour Georges ? Si tu pouvais dire quelque chose à Georges ? Mais aussi sur ses projets parallèles. Le comédien répond à toutes ces questions dans son interview exclusive sur MYTF1. Pour en savoir plus sur lui et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.