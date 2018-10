Interview – La nouvelle intrigue de Lucie vue par Laure Pester

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Laure Pester qui joue le rôle de Lucie dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Laure nous dévoile la nouvelle intrigue. Elle nous donne aussi des détails sur son emménagement avec ses colocataires Victoire et Georges ! Pour en savoir plus sur la comédienne et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.