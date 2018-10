Interview réaction - Atmen Kelif se livre sur sa relation avec Leïla

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Atmen Kelif qui joue le rôle de Bilel Beddiar dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Atmen s’exprime sur la relation extraconjugale que mène sa femme, Leïla. Comment vit-il cette relation au quotidien ? Comment aurait-il réagit dans la vraie vie ? Il va également donner quelques anecdotes croustillantes sur son personnage ! Pour en savoir plus sur le comédien et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.