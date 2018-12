Interview - Sandrine Lazzari vue par Juliette Tresanini

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Juliette Tresanini qui joue le rôle de Sandrine Lazzari dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Juliette revient sur l'intrigue #Collision et sur les séquelles qu'à connu son personnage au moment de l'accident. La comédienne revient également sur le couple Sandrine-Laurence. L'accident de car va-t-il avoir un impact sur sa relation ? Vont-elles se remettre ensemble ? Ce qu’elle souhaite pour Sandrine à l’avenir ? Juliette Tresanini répond à toutes ces questions dans son interview exclusive sur MYTF1. Pour finir, la comédienne a un message pour ses fans ! Pour en savoir plus sur lui et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.