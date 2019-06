Interview – Solène Herbert (Victoire Lazzari) révèle l’arrivée de nouveaux personnages !

Découvrez dès maintenant l’interview exclusive de Solène Hébert qui interprète le personnage de Victoire Lazzari dans Demain nous appartient. Cette interview est l’occasion pour elle de faire le point sur l’intrigue « Toxique » qui vient de s’achever à l’écran : « beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspens » et sur les effets que celle-ci aura sur la relation entre Victoire et Georges. Impossible d’évoquer le parcours sentimental de la jeune médecin sans faire référence à Bastien, son premier amour. Un retour dans la série est-il envisageable ? Quelles en seraient les conséquences ? La comédienne conclura l’interview par une annonce surprise, l’arrivée de nouveaux personnages cet été dans la série : les parents de Victoire et Sandrine Lazzari. Découvrez sans plus attendre cette vidéo exclusive sur MYTF1. Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain nous appartient sur TF1.