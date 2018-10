Interview – Les tensions de la famille Beddiar vues par Kenza Saïd-Couton (Soraya)

Découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Kenza Saïd-Couton qui joue le rôle de Soraya Beddiar dans Demain nous appartient. Dans cette interview, Kenza revient sur les tensions au sein de la famille Beddiar, provoquées par la liaison extraconjugale de Leïla. Cette famille forte et solide face à l’adversité depuis le début de la série va finir par se déchirer et révéler des failles profondes. Kenza parle également de la relation de son personnage avec Remy, et elle espère que le couple va durer ! Pour finir, la comédienne a un message pour ses fans ! Pour en savoir plus sur la comédienne et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.