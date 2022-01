Demain nous appartient - Résumé de la semaine du 17 au 21 janvier 2022

Roxane découvre le secret d’Aurore au sujet de sa sœur mais décide de ne pas la dénoncer. Aurore continue de tout faire pour protéger Zoé coûte que coûte. Zoé et Jonathan peuvent maintenant fuir la région sans risque. Quant à Andréa, il devient de plus en plus bizarre avec Chloé et provoque de terribles frayeurs aux Delcourt. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.