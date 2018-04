Jacques et Catherine sont arrêtés par la police

Alex sait toute la vérité sur son enfance. Grâce à ses visions et l’aide de la police, il a découvert que ses parents n’étaient pas ses vrais parents. Catherine et Jacques Bertrand l’ont enlevé lorsqu’il n’avait que 3 ans, alors qu’il s’était perdu en forêt. Alex découvre qu’il a un grand frère, le garçon au manteau rouge de ses visions. C’est un vrai coup de massue pour Alex qui ne souhaite plus parler à ses parents. 40 ans plus tard, le secret du couple Bertrand a éclaté au grand jour. Alex a été kidnappé et Catherine et Jacques vont devoir répondre de leur acte devant la justice. Karim fait irruption dans leur chambre d’hôtel pour les mettre en état d’arrestation. Extrait de l’épisode 202 de Demain nous appartient.