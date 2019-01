Jalouse d’Amanda, Victoire s’installe chez sa sœur ! (épisode 370)

C’est avec un gros sac de voyage à la main que Victoire retrouve Laurence… Furieuse, la jeune femme se plaint de la nouvelle petite amie de Georges : « Je ne peux plus passer une soirée à la coloc ! ». Jalouse, Victoire s’en prend directement à Amanda et la juge méchamment : « Elle est tarée ! ». À bout, Victoire ne supporte plus la présence de Georges et sa copine et implore sa sœur de l’héberger. Mais Laurence comprend très vite que Victoire est en réalité jalouse d’Amanda : « Le problème c’est l’appartement ou c’est Georges ? ». À cette question, elle fait mine de ne pas comprendre et nie en bloc ! Georges va-t-il comprendre que Victoire est jalouse ? A-t-elle des vrais sentiments pour son coloc ? Extrait de l’épisode 370 de Demain nous appartient du jeudi 3 janvier 2018.