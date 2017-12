Jaloux, Bastien interrompt Victoire dans son date

Qui aurait cru que l'ami d'enfance de Victoire surnommé "Bouboule" serait devenu craquant mais aussi son patient ? Étienne, qui est son vrai nom, a toujours eu depuis le lycée un faible pour Victoire. Et pour le faire savoir à sa belle, le jeune homme n'hésite pas à prendre les devants et donc à inviter Victoire sous les yeux de Bastien. Mais le jeune homme n'a pas dit son dernier mot, ce "Bouboule" ne prendra pas sa place... Encore faudrait-il réellement la gagner ! Pendant que Victoire et Étienne ressassent leurs années lycée au Spoon. Mais les deux amis vont vivre être interrompus par Bastien. Bastien ne nous ferait-il pas une scène de jalousie ?