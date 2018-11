Jessica avoue à Mathias avoir eu des flashs de Cottin… (épisode 346)

Depuis que Jessica a débuté ses séances d’hypnose pour retrouver la vue, ses démons du passé ressurgissent… Présent pour elle, Mathias l’interroge sur le contenu de ses entrevues avec la psychologue. Froide et préoccupée, Jessica lui avoue ne pas avoir pensé à l’accident lorsqu’elle était sous hypnose : « C’est à Cottin. À croire que je n’ai pas tout réglé avec cette histoire ». Mais son petit-ami est réfractaire envers ses séances… Le couple ressasse le passé et Mathias s’excuse d’avoir eu des remarques désobligeantes envers Jessica : « Je sais que tu as changé, ce n’est pas contre toi que je suis en colère. » Rassurant, il la réconforte : « Tu sais que je suis là pour toi ? ». Pourquoi Jessica a-t-elle eu des visions de Jérôme Cottin ? Va-t-elle continuer ses séances d’hypnose ? Extrait de l’épisode 346 de Demain nous appartient du vendredi 30 novembre 2018.