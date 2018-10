Jessica découvre la vérité sur Maxime ! (épisode 314)

Garance est persuadée que Maxime est encore amoureux de son ex. Mais l’identité de cette femme est le secret le mieux gardé de tout le lycée. Lors d’un déjeuner en tête à tête, Jessica essaye d’en savoir plus auprès de Bart, le meilleur pote de Maxime. Elle confie à Bart que Garance va bien depuis sa rupture avec Maxime. Elle tente de prêcher le faux pour savoir le vrai : « Surtout qu’il est sorti avec sa mère ». Bart pense que Jessica est au courant pour Maxime et Clémentine, et avoue le secret… Bingo ! Jessica est maintenant au courant de la liaison secrète de Maxime et la prof de sport. Elle raconte à Bart que Garance à subtiliser le téléphone de Max et a réussi à le débloquer pour regarder les photos. Elle a vu Maxime et sa mère sur beaucoup de clichés… C’est comme ça que Garance a eu la puce à l’oreille. Elle promet néanmoins de ne pas le dire à Garance. Extrait de l’épisode 314 de Demain nous appartient du mercredi 17 octobre 2018.