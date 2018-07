WTF - Jessica jalouse Eva : " L'amour, c'est pas pour les filles en fauteuil ! " #BravoJessica 👏 (épisode 248)

Mais qu’est-ce que lui prend Jessica ? Du jour au lendemain, la jeune femme s’enflamme contre son frĂšre Ă propos d’Eva. Pourtant, plus tĂŽt, Eva se confessait Ă cƓur ouvert sur ses peurs de sa premiĂšre fois avec Dylan. Était-ce la meilleure chose Ă faire ? Surtout que le jeune homme broie du noir depuis sa dispute avec sa copine. En effet, la jeune femme dĂ©barque et lĂąche soĂ»lĂ© : « elle m’a tenu la jambe pendant une heure ». « Dylan c’est une allumeuse cette fille et une fois que le mec se barre elle se sert de son handicap pour qu’on ait de la peine pour elle » rajoute-t-elle. « Mais ferme lĂ , elle est pas du tout comme ça Eva » rĂ©pond Dylan choquĂ©. Mais sa sƓur continue de lĂącher des bombes : « Tu veux pas sortir avec une fille normale ». Dylan ne comprend rien Ă ce qui se passe, ne reconnaĂźt pas sa sƓur et surtout Eva dans ses propos. Celui-ci pense alors que Jessica lui fait une crise de jalousie, ce qui le pousse Ă faire complĂštement le contraire de ce qu’elle lui dit. En rĂ©alitĂ©, c’est ce que dĂ©sirait Jessica depuis le dĂ©part. Encore une fois, la jeune femme a usĂ© de stratĂ©gie pour rĂ©unir Eva et son frĂšre. Ah la la
 Extrait de l’épisode 248 de Demain nous appartient du 17 juillet 2018.