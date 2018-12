Jessica : « Maman, je vois ! » (épisode 359)

Alors que le couple se balade sur le port de Sète, Jessica demande à Mathias de lui prêter sa trottinette. Depuis qu’elle a perdu la vue, les activités de l’adolescente se sont restreintes. Réticent, son petit-ami a peur qu’elle se blesse, mais Jessica insiste et il finit par céder ! Alors qu’elle fait de la trottinette, Christelle arrive et s’énerve : « Mais qu’est-ce que tu fais, tu vas tomber ! ». Heureuse, Jessica voulait faire la surprise à sa mère : « Maman, je vois ! Depuis quelques jours je vois ! ». Une nouvelle plus que positive pour Jessica, la famille Moreno et Christelle qui s’écrit : « C’est le plus beau jour de ma vie ! ». Sur la voie de la guérison, Jessica est-elle sauvée ? Est-ce grâce à sa thérapie qu’elle a retrouvé la vue ? Extrait de l’épisode 359 de Demain nous appartient du mercredi 19 décembre 2018.