Jessica et Mathias, au bord de la rupture ? (épisode 379)

Jessica et Mathias viennent une jolie romance amoureuse. Le jeune homme souhaite offrir un weekend en amoureux mais l’argent manque. Il décide de vendre son portable. C’est Madame Moreno qui décide de l’acheter en le négociant 200 euros à l’adolescent. La vente effectuée, Mathias se rend au commissariat pour déclarer le portable volé et touché l’argent de l’assurance. Mais Georges continue son enquête et retrouve le téléphone soi-disant volé chez Christelle Moreno. Mathias est donc arrêté et devra réaliser des travaux d’intérêts généraux pour racheter ses actes. Jessica n’arrive à lui pardonner ! Même si cela partait d’une bonne intention, Jessica est prête à mettre fin à leur relation pour cette histoire ! Extrait de l’épisode 379 de Demain nous appartient du mercredi 16 janvier 2019.