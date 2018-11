Jessica retrouve Margot et lui demande une faveur… (épisode 330)

Même si elle n’a pas entièrement recouvrée la vue, Jessica est de retour chez elle. Son amie Margot est à ses côtés. Anxieuse, elle lui fait part de ses inquiétudes : « Je flip, j’essaye de pas trop le montrer pour pas inquiéter les parents ». Mais Margot la rassure : « Tu sais que je suis là moi, si tu as besoin de quoique ce soit… ». Jessica lui demande alors une faveur, d’appeler son ami Mathias : « On s’est pas mal rapproché ces temps, il a changé je te jure ». Inquiète, la jeune fille n’a pas eu de nouvelles depuis l’accident et pense qu’il l’ignore. Margot soutien son amie et lui fait l’éloge de ses qualités ! Mathias va-t-il refaire surface ? Vont-ils officialiser leur relation ? Extrait de l’épisode 330 de Demain nous appartient du jeudi 8 novembre 2018.