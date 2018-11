Jessica retrouve le sourire qu’auprès de Mathias ! 💏 (épisode 332)

De retour chez elle, Jessica n’a toujours pas retrouvé la vue. Isolée dans sa chambre, l’adolescente ne supporte plus sa mère. Lorsque Mathias s’introduit dans sa chambre, Jessica retrouve le sourire ! Elle en profite pour lui demander comment se passe la vie au lycée depuis son absence. Amoureux, Mathias se fiche des commérages : « Quand je suis en cours je fais que penser à toi ! ». Il se demande quand sa petite-amie va revenir, mais cette dernière ne se sent pas prête : « J’ai envie mais j’ai peur du regard des autres ». Mathias se veut rassurant et protecteur : « J’ai envie de te garder tout le temps pour moi ». Mathias va-t-il redonner confiance à Jessica pour qu’elle retourne au lycée ? Comment ses camarades vont-ils réagir ? Extrait de l’épisode 332 de Demain nous appartient du lundi 12 novembre 2018.