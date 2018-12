Jessica tient tête à Cottin (épisode 351)

Accompagnée de sa psychologue, Jessica est en prison pour affronter ses vieux démons. Assise face à son agresseur, Jessica cherche des réponses à ses questions. Silencieuse, l’adolescente l’écoute. Cottin souligne son courage et lui avoue avoir appris pour l’accident de car : « C’est terrible. Je suis vraiment désolée que tu aies à vivre ça ». Très vite Jessica sort de ses gonds : « Vous n’avez pas le droit d’être désolé ! Personne ne m’a fait autant de mal que vous ». Elle finit par vider son sac : « Je me sens victime. J’ai peur des contacts… Vous me dégouttez ». Honteux, Jérôme s’excuse et lui avoue suivre une thérapie pour régler son problème : « Jessica, ce n’est pas de ta faute… ». Va-t-elle retrouver la vue grâce à cet entretien ? Ses cauchemars vont-ils s’arrêter ? Extrait de l’épisode 351 de Demain nous appartient du vendredi 7 décembre 2018.