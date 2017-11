Le jeu de Bastien et Victoire dévoilé au grand jour

Bastien et Victoire sentaient bien que leur histoire se compliquerait. Avec la cohabitation avec la mère de Bastien, jouer un rôle devient difficile à maintenir au quotidien. Victoire ne supporte plus cette situation et exprime son impatience à Bastien. Pendant que le faux couple partage sur leur manière d'avouer la vérité, la mère de Bastien les surprend dans leur conversation prenant connaissance de leur jeu. Déçu de leur comportement à son égard, la mère de Bastien prend la décision de quitter l'appartement.