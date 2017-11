Joachim se rend au cabinet Bourgueil pour parler du travail proposé par Lou. Joachim hésite, il ne se sent pas prêt. Mais Lucas arrive pour le féliciter devant Lou. Joachim voit de la fierté dans le regard de son fils et ne peux plus reculer : il accepte le poste de détective privé proposé par le cabinet. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 91