La joie intense d’Alex serait-elle un signe de traumatisme ?

Plus tôt, Martin avait averti Chloé sur la joie de vivre intense d’Alex. Pour lui le brutal épanouissement d’Alex serait révélateur d’un syndrome post traumatique, une dépression profonde. En effet, après avoir passé un moment difficile entre les griffes de Tiphaine, Alex serait dans un état de grande joie dû à sa libération du kidnapping. Plus tard, Chloé décide de se confier à sa mère pour en savoir plus sur le syndrome post traumatique et donc de lui parler de l’attitude d’Alex. Marianne lui confirme également que sa joie intense pourrait durer un certain temps et qu’il pourrait s’effondrer d’un coup…Comment Chloé gèrera-t-elle cette situation si elle se présente?