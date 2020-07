Joubert à nouveau relâché ? - DNA du 10 juillet 2020 en avance

Désormais, Aurore et Martin en sont persuadés, Quentin Joubert est le responsable des viols et agressons de Morgane, Amanda et Marianne. Les policiers viennent également de découvrir que Joubert s’en est pris à 18 autres femmes… Joubert ne le sait pas encore mais les policiers ont les preuves qui leur faut pour l’emmener en prison. Cependant, Aurore veut que le futur prisonnier prenne une lourde peine, et pour ça elle est bien décidée à lui faire tout avouer ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.