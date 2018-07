JOUR J : Dylan et Eva font leur première fois ! 👍 ou 👎? (épisode 250)

C’est le jour ultime pour les deux tourtereaux. Dylan et Eva vont passer à l’acte. Après des disputes, des doutes, et des entraînements avec Bart, et même la peluche d’Eva, Dylan se sent enfin prêt à passer le cap. Les deux amoureux se caressent, s’embrassent et passent un moment plein d’amour ensemble. Malgré toute leur bonne volonté et leur envie, leur première fois ne s’est pas passé comme ils le voulaient. « Mais c’est pas grave, on peut toujours se faire des câlins » répond Eva à Dylan pour le réconforter. Mais cela ne semble pas le rassurer pour autant. Extrait de l’épisode 250 de Demain nous appartient du 19 juillet 2018.